На Камчатке за неделю зафиксировали более 40 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 40 подземных толчков за неделю зафиксировали специалисты на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За период с 24 по 30 ноября <...> зарегистрированы 44 афтершока. Из них три были ощущаемыми", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 17 по 23 ноября афтершоков было больше - за этот период зафиксировано 51 сейсмособытие.