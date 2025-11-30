В Мурманской области после ДТП с бензовозом локализовали разлив нефтепродуктов

Сорбентом обработали 500 кв. м территории

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов, образовавшийся после опрокидывания бензовоза на трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 22:50 (мск) 30 ноября 2025 года сотрудниками Центра аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас" проведена локализация разлива нефтепродуктов. Обработано сорбентом 500 кв. м территории, убрано 4 куб. м грязного снега, установлены боновые заграждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для полной откачки топлива из поврежденной цистерны и уборки поврежденного автомобиля требуется привлечение тяжелой техники. В ночное время на месте инцидента остаются сотрудники ДПС.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что в результате ДТП с бензовозом на трассе "Кола" разлилось не менее 25 тонн бензина и дизельного топлива, водитель не пострадал. По факту автоаварии организована проверка.