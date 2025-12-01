ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Ставрополье, в КБР и Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили губернаторы регионов
00:11

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии и Ставропольском крае. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили глава Северной Осетии Сергей Меняйло и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

