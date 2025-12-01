В Воронеже, Нововоронеже и двух районах области отменили угрозу удара БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена на территории Воронежа, Нововоронежа и еще двух муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Острогожском и Россошанском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал он в своем Telegram-канале.