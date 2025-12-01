В Липецке и муниципалитетах области отменили опасность атаки БПЛА

В регионе действует желтый уровень "Воздушная опасность"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Липецке, Ельце и свыше 10 муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по ранее введенным районам. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Липецке, Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Липецком, Задонском, Тербунском, Хлевенском, Воловском, Краснинском, Становлянском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском муниципальных округах и Лев-Толстовском муниципальном районе.