В Забайкалье иностранец получил штраф за контрабанду золотых слитков

Общая стоимость ценностей составила более 21 млн рублей

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Забайкалье назначил штраф иностранцу за контрабанду золотых слитков стоимостью свыше 21 млн рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Забайкальский районный суд Забайкальского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). <...> С учетом позиции государственного обвинителя - заместителя Даурского транспортного прокурора, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей", - проинформировали в прокуратуре.

В 2025 году мужчина, работавший водителем международного автобуса, приобрел и пытался вывезти через автомобильный пункт пропуска Забайкальск четыре слитка из сплава драгоценных металлов - золота. Его действия были пресечены сотрудниками таможенного органа. Слитки конфисковали и обратили в доход государства.