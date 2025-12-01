В Бурятии в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних

Их госпитализировали, сообщили в прокуратуре республики

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в бетонный блок в Заиграевском районе Бурятии, четверо несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Предварительно установлено, что в районе села Эрхирик водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, совершив наезд на бетонный блок. В результате ДТП травмы получили четверо несовершеннолетних пассажиров, они госпитализированы", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Заиграевского района контролирует установление обстоятельств ДТП. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.