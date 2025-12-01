ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО в Крыму

Организатором преступления выступил сотрудник ГУР Рустем Фахриев, сообщили в Центре общественных связей федеральной службы безопасности

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по заданию ГУР, завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. "Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России", - отметили в ЦОС. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

ФСБ установила организатора теракта и задержала его пособника. "Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников житель Республики Крым задержан", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.

В ФСБ обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы", - предупредили в ФСБ.