ФСБ назвала организатора теракта против офицера МО в Крыму

Одним из его пособников оказался житель республики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Организатором предотвращенного в Крыму теракта в отношении старшего офицера Министерства обороны России был сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Рустем Фахриев, его пособник арестован. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников житель Республики Крым задержан", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.