Прокуратура Дагестана открыла горячую линию после атаки БПЛА

При атаке пострадала 12-летняя девочка

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Республики Дагестан открыла горячую линию после атаки беспилотника в Каспийске, где пострадала 12-летняя девочка. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан региона.

"Прокуратура Дагестана контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в г. Каспийске. <...> Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (928) 514-05-00", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Дагестана.

Отмечается, что прокуратура региона взаимодействует со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им необходимой помощи.

Ранее глава региона Сергей Меликов сообщил, что в Каспийске предотвратили атаку вражеских беспилотников, цели были сбиты. В результате атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.