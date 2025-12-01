Сотрудник ГУР предлагал своему агенту в Крыму убить жену и ребенка генерала МО

В ЦОС ФСБ ранее сообщили о ликвидации агента военной разведки Украины, который должен был совершить подрыв старшего российского офицера

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудник украинской военной разведки Рустем Фахриев, подозреваемый в попытке организации покушения на российского офицера в Крыму, предлагал своему агенту также убить жену и ребенка предполагаемой жертвы, следует из аудиозаписи переговоров куратора и агента, опубликованной в Telegram-канале RT.

"Давай просто кого-то там уже убьем, какой-то генерал. <…> Вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу <…> (убить - ред. ТАСС). И ребенка надо сразу <…> (убить - ред. ТАСС): взорвать, зарезать, взрывчатку подложить. Потом это все надо будет заснять", - говорит куратор исполнителю.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о ликвидации в Крыму агента военной разведки Украины, который должен был совершить подрыв старшего российского офицера в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России. ФСБ установила организатора теракта и задержала его пособника. Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников - житель Республики Крым - арестован по уголовному делу по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.