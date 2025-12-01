В Новосибирске арестовали подростков, обвиняемых в диверсии

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, злоумышленники подожгли оборудование ПАО "Вымпелком" и базовой станции ПАО "Мобильные телесистемы"

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу троих 15-летних подростков, обвиняемых в диверсии и содействии диверсионной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, учащийся 9-го класса одной из местных школ подговорил знакомых совершить диверсии. 22 ноября они подожгли оборудование ПАО "Вымпелком" в Октябрьском районе Новосибирска. Спустя несколько дней, 26 ноября, юные злоумышленники подожгли оборудование базовой станции ПАО "Мобильные телесистемы".

"Постановлениями суда несовершеннолетним обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.