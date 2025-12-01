Экс-директора фонда "Содействие ХХI век" Найданову заочно приговорили к колонии

ПЕРМЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшего директора фонда "Содействие ХХI век" Елену Найданову, обвиняемую в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), заочно приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

В январе 2022 года Найданова была задержана вместе с бывшим заместителем председателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой. Женщины подозревались в хищении и растрате бюджетных средств благотворительного фонда. Сумма ущерба, причиненная бюджету края, оценивалась в 67,7 млн рублей. К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда Найданова была объявлена в розыск, а материалы дела в отношении нее были выделены в отдельное производство. Лопаева в ходе судебных заседаний свою вину не признала, суд приговорил ее к четырем годам колонии, однако впоследствии неотбытую часть наказания ей заменили на ограничение свободы на 2,5 года.