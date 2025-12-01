В Оренбургской области число пострадавших в ДТП достигло шести

Четыре человека погибли до прибытия на место происшествия экстренных служб

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух автомобилей на трассе в Оренбургской области, где погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сначала пострадавших было пятеро, позднее за медицинской помощью обратился еще один несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства, отметив предварительный характер информации.

Автомобили Lada Largus и Lada Granta столкнулись между населенными пунктами Соболево и Зарево в Первомайском районе Оренбургской области. Четыре человека погибли до прибытия на место происшествия экстренных служб. Сотрудники МЧС России деблокировали погибших и пострадавших. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.