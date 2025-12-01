В Краснодаре в ЖК неизвестные проткнули крыши и колеса более 10 автомобилей

Личности правонарушителей пытаются установить

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Более 10 автовладельцев обратились в полицию в Краснодаре после инцидента в жилом комплексе, где неизвестные повредили крыши и колеса припаркованных машин, злоумышленников устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

"В отдел полиции (мкр. Гидростроителей) управления МВД России по городу Краснодару обратились более десяти жителей одного из жилых комплексов с заявлениями о повреждении личных транспортных средств (крыш и колесных шин)", - говорится в заявлении.

Там добавили, что полиция проводит доследственную проверку, личности правонарушителей пытаются установить.