ФСБ показала кадры задержания организатора канала незаконной миграции в ЛНР

На мужчину завели уголовное дело за организацию незаконной миграции и превышение должностных полномочий

ТАСС, 1 декабря. ФСБ опубликовала видео задержания одного из организаторов канала незаконной миграции через фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку для получения патентов на трудовую деятельность в Луганской Народной Республике.

На кадрах виден момент задержания злоумышленника.

Заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).