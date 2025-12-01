ФСБ показала кадры задержания организатора канала незаконной миграции в ЛНР
08:56
ТАСС, 1 декабря. ФСБ опубликовала видео задержания одного из организаторов канала незаконной миграции через фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку для получения патентов на трудовую деятельность в Луганской Народной Республике.
На кадрах виден момент задержания злоумышленника.
Заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).