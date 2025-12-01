ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ФСБ показала кадры задержания организатора канала незаконной миграции в ЛНР

На мужчину завели уголовное дело за организацию незаконной миграции и превышение должностных полномочий
08:56
ТАСС, 1 декабря. ФСБ опубликовала видео задержания одного из организаторов канала незаконной миграции через фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку для получения патентов на трудовую деятельность в Луганской Народной Республике. 

На кадрах виден момент задержания злоумышленника. 

Заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

