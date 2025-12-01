Абоненты в четырех областях Украины обесточены после повреждения энергообъектов

Во всех регионах страны вынужденно применяют меры ограничения потребления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Абоненты в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях Украины обесточены после повреждения энергообъектов.

Как сообщает в своем Telegram-канале компания "Укрэнерго", "на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях".

"В частности - в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Из-за выхода из строя <...> оборудования также обесточены абоненты в Одесской области", - говорится в сообщении.

Во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

При этом 30 ноября вечером был зафиксирован суточный максимум потребления. Он был на 5,9% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье - 23 ноября. Причина изменений - снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины и применение меньшего объема мер ограничения.

В начале ноября власти Украины заявили об очередном массовом повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор неоднократно поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. По информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины, их производительность значительно снижена. Из-за массового повреждения генерирующих и распределяющих объектов ежедневно вводят графики отключения электроэнергии (по 8-16 часов в сутки). Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы.