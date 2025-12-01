В Подмосковье арестовали сотрудника ФСИН по делу о попытке пронести наркотики в колонию

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Коломенский городской суд Московской области арестовал сотрудника ФСИН по делу о попытке пронести наркотики на территорию колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Коломенским городским судом сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, получение должностным лицом взятки)", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 ГУ ФСИН России по Московской области, договорился с осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении. Сотрудник намеревался передать заключенному наркотические средства за денежное вознаграждение в размере 45 тыс. рублей.

При личном досмотре должностными лицами учреждения у были выявлены и изъяты наркотические средства в крупном размере.