Полиция задержала проехавшего на крыше метро Москвы зацепера

Он находился в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали молодого человека, который пьяным проехал на крыше вагона поезда столичного метро от станции "Пушкинская" до станции "Кузнецкий Мост". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Очередного зацепера задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве. Установлено, что 20-летний житель Московской области на станции "Пушкинская" залез на крышу электропоезда и проехал так до станции "Кузнецкий Мост", - написала она в своем Telegram-канале.

В ГУ МВД добавили, что полицейские задержали фигуранта на станции "Китай-город". "Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", - добавила представитель ведомства. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 11.17 и 20.21 КоАП РФ). Ему назначен штраф.

Подобные действия на транспортных объектах представляют прямую угрозу для жизни и влекут за собой установленную законом ответственность, напомнила официальный представитель МВД.