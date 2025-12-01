На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье два человека погибли, еще трое доставлены в больницу после лобового столкновения двух легковых автомобилей. Авария произошла в Грачевском округе, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, который двигался во встречном направлении. В результате автоаварии до приезда бригады скорой медицинской помощи скончались два пассажира ВАЗ-2115, мужчины 45 и 67 лет. Еще три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 6:30 мск на 43-м километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. Установлено, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находилась 39-летняя женщина. Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.