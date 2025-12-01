На севере Красноярского края в лесу пропали двое мужчин

По данным Гидрометцентра, 1 декабря на 13:00 температура воздуха в Богучанах составила около минус 28 градусов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин пропали 28 ноября в лесу в Богучанском районе на севере Красноярского края, говорится в сообщении краевого государственного казенного учреждения "Спасатель".

По данным Гидрометцентра, 1 декабря на 13:00 (9:00 мск) температура воздуха в Богучанах около минус 28 градусов. На выходных температура воздуха опускалась ниже 30 градусов.

"28 ноября в Богучанском районе двое мужчин на автомобиле ГАЗ-66 выехали в лес за дровами и до настоящего времени их местонахождение не известно", - говорится в сообщении.

В понедельник спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали на поиски пропавших мужчин.