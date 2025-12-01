В Новосибирске завели уголовное дело о хищении 47 млн рублей у дольщиков

Сотрудники ООО "Новый мир" принимали от потерпевших средства на возведение объектов недвижимости, однако свои обязательства по условиям договоров не исполнили

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 47 млн рублей при строительстве домов в Новосибирске. Об этом сообщила облпрокуратура.

По версии следствия, неустановленные представители руководства ООО "Новый мир" обманом похитили принадлежащие участникам долевого строительства малоэтажных домов деньги. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью принимали от потерпевших средства на возведение объектов недвижимости, однако свои обязательства по условиям договоров не исполнили, строительство не завершено.

"Начальник отдела СЧ СУ Управления МВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, причиненный ущерб потерпевшим оценивается в 47 млн рублей, ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении надзорного органа.