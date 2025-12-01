Таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней из Индии на 3,4 млн рублей

Отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Южнороссийские таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней стоимостью 3,4 млн рублей в посылках из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен. Общий вес камней составил 2 125 карат, а стоимость - 3,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону. Однако мужчина задекларировал ценности как обычные камни. При этом таможенникам он заявил, что товары предназначаются для личного пользования.

"Экспертиза подтвердила, что это драгоценные и полудрагоценные камни: сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты, голубые апатиты", - отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.