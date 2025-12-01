В деле Разина может появиться новый эпизод из-за подделки договора с Шатуновым

Продюсер "Ласкового мая" ранее был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, объявленному в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, могут добавить второй эпизод преступления из-за подделки договора с певцом группы Юрием Шатуновым. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Оригинал датирован и подписан 2013 годом, но касается предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, различное сочетание которых позволяло истцу Андрею Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства. На основании изложенного просим провести по данному факту проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - следует из материалов дела.

Ранее сообщалось, что продюсер Разин не смог обжаловать в Верховом суде РФ отказ в правах на песни "Ласкового мая". Среди ответчиков Разина в судах выступали вдова и дети Юрия Шатунова и мать умершего автора песен группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова.

Так как стороны оспариваемого договора умерли, иск был предъявлен к наследникам. В исковых заявлениях Разин называл себя создателем творческого коллектива одаренных детей-сирот "Ласковый май". Он отмечал, что в их репертуаре были созданные им музыкальные произведения, аранжировки по некоторым из них подготовил Кузнецов. В 1992 году Разин и Кузнецов заключили договор о передаче исключительных прав на 27 музыкальных произведений Разину, неоднократно заявлял в своих требованиях продюсер.

При этом осенью 2024 года Разин узнал, что в октябре 2019-го Кузнецов и Шатунов заключили договор об отчуждении исключительного права на его песни. Среди музыкальных произведений известные "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь" и еще 20 композиций. Истец посчитал, что такой договор нарушает его права, является оспоримой сделкой и подлежит признанию в судебном порядке недействительным, но суд отказал ему в удовлетворении требований. Ранее Хостинский районный суд Сочи признал исключительные права на 23 песни бывшего солиста группы "Ласковый май" Шатунова за его семьей. После этого истец прошел апелляционную инстанцию, кассацию, завершив тяжбы с ответчиками в Верховном суде России.

От экспертиз к делу

Как установила одна из первых почерковедческих экспертиз, проведенных в 2016 году в ходе разбирательства в Пресненском суде Москвы, договор между продюсером "Ласкового мая" и поэтом группы Сергеем Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. В 2020 году при повторном исследовании документов и оттисков печатей с применением уже современных технологий эксперты установили не только факт того, что предоставляемый во все судебные инстанции Разиным договор действительно был сфальсифицирован им, но и то, каким именно образом продюсеру группы удавалось продолжительное время избегать уголовной ответственности. Так, Разин минувшим летом предъявил снова в суде договор, в соответствии с которым Юрий Шатунов в 2013 году якобы передал ему авторские и смежные права практически на все музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на свое имя и изображение.

Однако аналогичный договор, совпавший последними страницами в документах, Разин уже предъявлял в 2022 году, а найденный вдовой Шатунова несколько месяцев назад в архивных документах семьи его оригинал действительно был датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ.

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Дело в отношении продюсера было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

Вдова поэта Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Материальный ущерб по делу установлен в размере около 500 млн рублей. Разин скрылся от следствия в США.