В Омске осудили виновных в пожаре, где сгорели 25 домов

Виновным сотрудникам компаний "ТГК-11" и "ПромТЭК" назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 1 года 11 месяцев принудительных работ

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил сотрудников компаний "ТГК-11" и "ПромТЭК" к 2 годам 10 месяцам и 1 году 11 месяцам принудительных работ соответственно, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. По их вине возник пожар, который в мае 2022 года уничтожил 25 частных домов, один человек погиб.

"Суд назначил виновным наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 1 года 11 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно, обязав выплатить пострадавшим компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следственные органы и суд установили, что причиной возникновения пожара стало возгорание сухой травы из-за нарушения правил безопасности во время проведения огневых работ на территории насосной станции, которая входит в подразделение "ТЭЦ-4" ТГК-11. В результате огонь распространился на ближайшие дома по ул. Новоалександровская в Омске. В результате пожара погиб один человек, было уничтожено 25 домов, общий ущерб превысил 100 млн рублей.

Уголовное дело было рассмотрено повторно. В марте 2024 года суд приговорил сотрудника "ПромТЭК" к двум годам принудительных работ, а начальника котельного цеха ТГК-11, который дал поручение проводить работы, был оправдан. По апелляции прокуратуры в июле того же года приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение.