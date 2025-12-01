AFP: в Индонезии число жертв наводнений приблизилось к 600

Стихийное бедствие спровоцировали ливни, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра приблизилось к 600. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные спасательные службы.

Ранее сообщалось о более чем 500 жертвах.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.