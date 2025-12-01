В Краснодаре директора хлебозавода пыталась задушить сотрудница комбината

Потерпевшую спас ее сын

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Директора хлебозавода в Краснодаре, которую пыталась убить работница, спас сын потерпевшей, осужденная пыталась выдать себя за жертву преступления. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее 1 декабря в объединенной пресс-службе судов региона сообщили об оглашении приговора работнице хлебозавода: за убийство двух коллег и покушение на убийство директора предприятия суд назначил ей наказание в виде 21 года лишения свободы. Инцидент произошел в июле 2024 года. Руководителю предприятия удалось выжить.

"Обвиняемая, угрожая пистолетом, сковала ее руки наручниками, а затем скотчем, а также попыталась задушить, однако потерпевшей удалось освободить руки и оказать сопротивление нападавшей. В это время сын пострадавшей, зная местонахождение матери, заподозрил неладное и прибыл к данной квартире. В этот момент злоумышленница, желая избежать ответственности за свои действия, распылила содержимое перцового баллончика в квартире и попыталась скрыться, сообщив мужчине, что она сама якобы стала жертвой преступления и ее пытались убить", - говорится в официальном заявлении краевого следственного управления СК России.

Там уточнили, что тогда мужчина своими силами смог остановить злоумышленницу и вызвал на место происшествия сотрудников полиции. По результатам экспертизы работница была признана вменяемой.

Согласно данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, женщина планировала убить двух своих коллег и начальницу из-за личной неприязни, возникшей в связи с выполнением трудовых обязанностей. Вначале она заставила выпить двоих коллег лекарственное средство в большой дозе, от которого они умерли. Затем с телефона одной из жертв женщина написала от ее имени СМС-сообщение директору хлебокомбината с просьбой о помощи. Директор приехала и оказалась жертвой преступления.