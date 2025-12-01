В Петербурге задержали более 30 подростков за дебош в Василеостровском районе

Несовершеннолетние рассказали, что все они являются подписчиками одной из социальных сетей, где их "призвали встретиться 30 ноября в определенном месте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала группу из 33 подростков, которые накануне устроили беспорядки в Василеостровском районе города, действуя по неким указаниям из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Со слов очевидцев, подростки шли по улицам, выбегали на проезжую часть, вели себя агрессивно, кричали, повредили остановочный павильон, нанесли на строения дискредитирующие надписи и залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса, сорвав токоприемник с крыши. Для проведения проверочных мероприятий в отдел полиции доставили 33 подростка из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Немногим позже сотрудниками Центра "Э" был задержан еще один участник инцидента - 18-летний житель Приморского района", - говорится в сообщении.

Стражам правопорядка несовершеннолетние пояснили, что все они являются подписчиками одной из социальных сетей, где их "призвали встретиться 30 ноября в определенном месте и следовать толпой до здания на улице Челюскина, где они должны были забраться на крышу".

Нескольких подростков привлекли к административной ответственности по статьям 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На родителей еще пятерых дебоширов составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителем или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

После проверки и профилактических бесед подростков передали законным представителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).