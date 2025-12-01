Столичная прокуратура утвердила обвинение фигуранту дела об отравлении 120 рабочих

Против двоих сообщников также завели уголовное дело, они находятся в розыске

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение фигуранту уголовного дела об отравлении 120 рабочих на строительном объекте на улице Обручева в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"50-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Северного административного округа", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 14 февраля на строительном объекте на улице Обручева возник очаг острой кишечной инфекции среди сотрудников, зафиксировано 120 заболевших, 79 из которых поставлен диагноз "сальмонеллез", у других выявлены инфекционные заболевания различных форм и степени тяжести, что причинило легкий вред их здоровью.

Виной этому была некачественная продукция, поставленная коммерческой организацией. "Перед судом предстанет заместитель генерального директора компании, который осуществлял фактическое руководство ею. Он вместе с двумя сотрудниками, выполнявшими обязанности шеф-поваров, организовал производство, хранение, перевозку и последующую реализацию продукции быстрого питания, используя для ее изготовления сырье, не отвечающее требованиям санитарно-эпидемиологических норм", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении двоих сообщников выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.