Экс-сотрудника охранной организации Северодвинска задержали

Его подозревают в мошенничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшего сотрудника охранной организации Северодвинска задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он издавал приказы о премировании подчиненных и забирал средства себе, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"Региональными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одной из охранных организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Следствием установлено, что с февраля 2024 года по май 2025 года подозреваемый инициировал издание приказов о премировании подчиненных ему работников, после чего обеспечил передачу себе более 3,8 млн рублей из полученных ими премий. Указанными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУ ФСБ по Архангельской области. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге. В настоящее время проводятся следственные действия. Северодвинский горсуд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.