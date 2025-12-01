Экс-заместителя главы Алатыря осудили за взяточничество

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки на 115 тыс. рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил три года два месяца лишения свободы, а также 2,8 млн рублей штрафа экс-заместителю главы города Алатыря. Бывший муниципальный чиновник признан виновным в получении взятки в виде денег и имущества на 115 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"[Бывший заместитель] главы города Алатыря <…> признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Приговором суда назначено <…> три года два месяца лишения свободы <…> в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант уголовного дела оштрафован на 2,8 млн рублей. Также он на три с половиной года лишен права занимать муниципальные и государственные должности, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Чувашии, экс-глава города взят под стражу в зале суда.

По данным правоохранителей, в марте и сентябре 2022 года фигурант уголовного дела, занимая должность заместителя главы Алатыря - начальника одного из отделов, дважды получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму 115 тыс. рублей. Следствие установило, что деньги были переданы за способствование в подписании муниципального контракта с конкретным предпринимателем и последующей беспрепятственной приемке работ. В следственном управлении уточнили, что речь шла о благоустройстве детского парка в Алатыре.