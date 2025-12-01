Суд рассмотрит дело обвиняемого в оправдании террористов

Мансур Хаджиев разместил в мессенджере комментарий с призывом к помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеороликов, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Чечни Мансура Хаджиева (внесен в РФ в перечень террористов), оправдывавшего террористическую деятельность Хаттаба, Шамиля Басаева, Джохара Дудаева, Аслана Масхадова и других сторонников чеченского сепаратизма в своем Telegram-канале. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, устроившийся грузчиком в магазин "Пятерочка" в Москве подсудимый признал вину.

"Вину признаю", - сказал подсудимый после оглашения обвинительного заключения.

Мансуру Хаджиеву в окончательной редакции предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ст. 205.2 УК РФ) и публичных призывах в Сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Вину мужчина признал в полном объеме.

Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев из многодетной семьи, переехал в Москву на заработки в 2020 году и устроился работать грузчиком в магазин "Пятерочка". По его словам, оправдывал деятельность террористов "не из-за идеологии, а чтобы поднять популярность своего канала в мессенджере "Телеграм". Прения сторон по уголовному делу назначены на 8 декабря.

По данным следствия, Хаджиев разместил в мессенджере комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеороликов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Хаттаба, Басаева, Дудаева, Масхадова и других террористов.