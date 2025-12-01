Ставропольца осудили за передачу данных об аэропорте Сочи

Виктор Крымский получил 13 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Виктора Крымского к 13 годам лишения свободы за передачу данных "Правому сектору" (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ) о расположении международного аэропорта Сочи, думы Ставрополья и других объектов. Об этом сообщил представитель суда.

"18 июня 2024 года Крымский, находясь в г. Ставрополе, сделал снимок экрана карты, обозначив графическими пометками расположение там боевой машины, относящейся к позиции войсковой части, обеспечивающей противовоздушную оборону международного аэропорта и административно-промышленного центра Адлерского района Сочи, и направил неустановленному участнику запрещенной экстремистской украинской организации "Правый сектор". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что фигурант также отправил представителю экстремистской организации местоположения войсковой части в Сочи и Ставрополе, данные местоположения здания УФСБ России по Ставропольскому краю, правительства, избирательной комиссии и думы Ставропольского края.

В июне 2024 года Крымский записал видеообращение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию и стал ее участником. Он также пообещал приобрести компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства и поджечь выбранный объект. Реализовать планы он не смог, так как был задержан силовиками, в его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ст. 275 (госизмена) УК РФ.