В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие
21:43

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении. 

