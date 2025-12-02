В нескольких муниципалитетах Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Ельце и еще четырех муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Отбой "красного уровня - угроза атаки БПЛА". Сохраняется "желтый уровень - воздушная опасность" на территории Липецкой области", - сказано в сообщении.

Тревога по БПЛА объявлялась в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах.