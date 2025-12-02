На Сахалине начали эвакуацию экипажа севшего на мель китайского судна An Yang 2

На борту с зимы 2024 года оставались 14 человек

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к эвакуации экипажа китайского судна An Yang 2, которое село на мель рядом с Невельском Сахалинской области в феврале 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На борту судна с зимы 2024 года оставались 14 человек. Они следили за его функционированием. Накануне стало известно, что на An Yang 2 произошла авария в энергосистеме. Была развернута операция по спасению иностранного экипажа, но подойти к судну мешал шторм.

"Сотрудники из морспасслужбы приступили к работам", - сказали в МЧС.

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в 2 км южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая специалисты завершили операцию по откачке топлива с судна. Нефтепродукты были перевезены на специализированный склад на ответственное хранение. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник - китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены. По этому вопросу идут переговоры.

Изначально на борту находилось 20 человек, нескольких весной отправили на родину.