На Кубани выявили два эпизода реабилитации нацизма

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ по региону, предъявили обвинение мужчине в двух эпизодах реабилитации нацизма, он взят под домашний арест. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, в период с июня 2020-го по ноябрь 2025 года фигурант, находясь в городе Славянске-на-Кубани, разместил на администрируемом им сайте статьи, которые стали доступны для неограниченного круга лиц, в которых негативно оцениваются факт празднования Дня Победы, а также оскверняются символы воинской славы России. По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в заявлении.

Обвинение в двух эпизодах реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) предъявлено 34-летнему местному жителю. Правоохранители провели обыск по месту жительства, изъяты телефоны, ноутбуки и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.