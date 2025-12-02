В Пермском крае задержали жителя, причастного к незаконному обороту оружия

По данным ведомства, из незаконного оборота было изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 599 патронов к ним

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Житель Юсьвинского района Пермского края, причастный к незаконному обороту огнестрельного оружия, задержан сотрудниками УФСБ России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Юсьвинского района Пермского края, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия. В отношении задержанного проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 599 патронов к ним. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).