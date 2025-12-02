В Сургуте эвакуировали учеников школы из-за загоревшегося светильника

Никто не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Загорание светильника произошло в школе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, ученики эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В сообщении говорится, что в СОШ № 27 в Сургуте в одном из кабинетов "произошло загорание". Детей оперативно эвакуировали в соседнее помещение. "Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение светильника. Пожар локализовали. Повреждены стул, парта и участок линолеума на площади 4 кв. м. Устанавливаются причины происшествия.