ФСБ показала кадры задержания на Кубани россиянки, подозреваемой в госизмене
08:26
ТАСС, 2 декабря. ФСБ опубликовала видео с задержанием женщины, подозреваемой в государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ в Краснодарском крае.
Женщина переводила деньги лицу, осуществляющему на территории Украины сбор средств для снабжения воинских подразделений.
Заведно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.