В Алтайском крае завели дело после гибели двух детей при пожаре

Когда в деревянном строении произошло возгорание, дети находились без присмотра взрослых

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Тела двух детей найдены при тушении пожара в частном доме в Смоленском районе Алтайского края. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Сегодня днем в селе Точильное Смоленского района в частном жилом доме по улице Партизанской произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела двух детей в возрасте 1,5 и 4 лет. <…> По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. Когда в деревянном строении произошло возгорание, дети находились одни без присмотра взрослых", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства ЧП.