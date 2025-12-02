В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Регион находится в красной зоне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале. Подробности Федоров не привел.

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся часть Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областей.