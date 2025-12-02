В Севастополе объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
10:11
обновлено 10:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на территории Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя информировала, что наземный и морской транспорт прекратил движение.
Позднее губернатор региона сообщил об отмене воздушной опасности. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнила, что общественный транспорт возобновляет движение.
В новость внесены изменения (13:33 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.