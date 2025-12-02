ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: на МКАД затруднено движение из-за массовой аварии с грузовиками

Информация о пострадавших уточняется
Редакция сайта ТАСС
10:09

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Шесть машин столкнулись на 25-м км МКАД, в результате движение затруднено. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На 25-м км МКАД произошло ДТП с участием шести автомобилей, из них два грузовых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перекрыто три полосы. "О пострадавших информация уточняется", - отметил представитель оперативных служб, добавив, что на месте находится скорая помощь. 

