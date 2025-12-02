На Урале двоих сбежавших арестантов обвиняют в краже имущества

Их также обвиняют в побеге из-под стражи по предварительному сговору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. По обвинению в краже с незаконным проникновением в жилище на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) предстанут перед судом двое сбежавших в сентябре из екатеринбургского СИЗО №1, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Также они обвиняются в побеге из-под стражи по предварительному сговору.

"Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух осужденных, сбежавших из следственного изолятора. Двое мужчин обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, молодые люди, вступив в сговор, сделали отмычку для двери камеры СИЗО. После побега они пришли на территорию одного из СНТ вблизи Екатеринбурга, где, повредив датчики движения, через окно проникли в жилой дом и похитили имущество на общую сумму более 7 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие объявлены в федеральный розыск. Ночью 8 сентября одного из сбежавших - Александра Черепанова - задержали, сопротивления он не оказал. 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга задержали второго сбежавшего Ивана Корюкова.