В Сочи ограничили движение по дублеру Курортного проспекта из-за массового ДТП

Пострадавших в аварии нет

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. В тоннеле №2 федеральной автомагистрали А-148 "Дублер Курортного проспекта" в Сочи столкнулись четыре автомобиля, движение осуществляется по одной полосе, сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции города. В результате аварии никто не пострадал.

"Движение идет по одной полосе. [Столкнулись] четыре автомобиля", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о произошедшей в тоннеле аварии.

