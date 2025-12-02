Жителя Подмосковья приговорили к девяти годам за приготовление к поражению самолета дроном

Суд также взыскал в доход государства денежные средства в размере 1 млн рублей, полученные от реализации автомобиля, используемого подсудимым как средство совершения преступления

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Житель Подмосковья приговорен к девяти годам заключения за приготовление к поражению самолета дроном во Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В соответствии с позицией государственного обвинителя прокуратуры Московской области 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Агапова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ). В суде установлено, что Агапов в августе 2024 года, находясь вблизи международного аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева, на камеру мобильного телефона произвел фотографирование местности и посредством мессенджера отправил снимки соучастнику", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, перевез в гараж в городе Подольске и хранил для дальнейшего использования в целях поражения воздушных судов, вылетающих из аэропорта. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку 24 февраля был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области. "Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год. Также суд взыскал в доход государства денежные средства в размере 1 млн рублей, полученные от реализации автомобиля, используемого подсудимым как средство совершения преступления", - заключили в прокуратуре.