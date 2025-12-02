Свидетель заявил, что раненный экс-судьей Тришкиным не нуждался в госпитализации

Артерии и вены таксиста не были повреждены, подчеркнул врач Видновской больницы Петр Старцев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Таксист, который в августе 2024 года пострадал при стрельбе с участием бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, не нуждался в госпитализации. Об этом заявил в Видновском городском суде врач, который оказывал помощь пострадавшему, передает корреспондент ТАСС.

В ходе заседания был допрошен врач Видновской больницы Петр Старцев, который после инцидента оказал потерпевшему первую помощь.

"Потерпевший Ахмаджиев был доставлен в удовлетворительном состоянии. Артерии и вены не были повреждены, сильного кровотечения не было. В госпитализации пациент не нуждался", - сказал свидетель. Он добавил, что после удаления из бедра пострадавшего пули ему был назначен амбулаторный режим лечения.

В отношении бывшего военного судьи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли. Проверкой СК было установлено, что в августе 2024 года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД. Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.

Тришкин рассматривал уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также дела о терактах. Теперь материалы рассматривает другой судья. До работы во 2-м Западном окружном военном суде Тришкин был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.