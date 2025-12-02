В ДНР боевика "Азова" осудили за участие в террористическом сообществе

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима

МАРИУПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Боевика запрещенного в России батальона "Азов" 53-летнего гражданина Украины Геннадия Минакова приговорили к 18 годам колонии за участие в террористическом сообществе и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, рассказали ТАСС в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Минакова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре ДНР рассказали, что осужденный вступил в террористический батальон "Азов" еще в октябре 2015 года. Он прошел занятия по тактической, медицинской, боевой и диверсионной подготовке. Воевал против ВС РФ в должности снайпера, а позже санитара отдельного отряда специального назначения. Весной 2022 года Минакова взяли в плен российские военные.