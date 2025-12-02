Жителя Карелии осудили за половую связь с несовершеннолетней

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Карелии к 11 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности. Он неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней и требовал от девушек прислать видео откровенного характера за деньги, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"По совокупности преступлений приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворены иски о компенсации морального вреда в пользу потерпевших в общей сумме 500 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным следствия и суда, летом 2024 года мужчина неоднократно вступал в половую связь с не достигшей 16-летнего возраста девушкой. Кроме того, с августа по декабрь в ходе переписки он требовал от двух несовершеннолетних сделать фотографии и видеозаписи в обнаженном виде за денежное вознаграждение. Вину мужчина не признал, на время следствия содержался под стражей.